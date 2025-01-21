Kabel. vypínač se stmívačem (1 kanál)
Pro snadné ovládání a pohodlí si můžete do ekosystému Philips Hue přidat i „hloupá“ stmívatelná svítidla. Kabelový vypínač se stmívačem vám umožňuje ovládat kromě stávajících svítidel Hue i většinu běžných světel a svítidel. To vše v jednom dokonale sladěném prostředí. Nemusíte svoje starožitné lustry nebo designová svítidla vyměnit. Prostě zařiďte, aby vaše oblíbená svítidla byla chytrá. Ovládejte je přes aplikaci Hue, hlasové asistenty nebo rovnou přes nástěnný vypínač. Nastavte si automatizace, které jsou sladěné s vaším každodenním režimem, a využijte daná svítidla ve scénách. Tento kompaktní modul se namontuje za vypínač. Protože se napájí rovnou ze sítě, obejde se bez baterie. Pokud nahrazujete vypínač se stmívačem, je pro ovládání tohoto produktu nutný tlačítkový vypínač. Protože tvoří součást ekosystému Hue založeného na spolehlivé síti Zigbee, máte světla pod kontrolou, i když vám vypadne Wi-Fi. Pro více informací navštivte web: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
Nejzajímavější výrobky
- Udělá z běžných svítidel chytrá
- Ovládání chytrých i běžných světel
- Nastavte automatizace a světelné scény
- Funguje s nulovým vodičem i bez něj
- Díky Hue Bridge toho dokážete daleko víc
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
Světle šedá
Materiál
Syntetika