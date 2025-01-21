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Kabel. vypínač se stmívačem (1 kanál)

Pro snadné ovládání a pohodlí si můžete do ekosystému Philips Hue přidat i „hloupá“ stmívatelná svítidla. Kabelový vypínač se stmívačem vám umožňuje ovládat kromě stávajících svítidel Hue i většinu běžných světel a svítidel. To vše v jednom dokonale sladěném prostředí. Nemusíte svoje starožitné lustry nebo designová svítidla vyměnit. Prostě zařiďte, aby vaše oblíbená svítidla byla chytrá. Ovládejte je přes aplikaci Hue, hlasové asistenty nebo rovnou přes nástěnný vypínač. Nastavte si automatizace, které jsou sladěné s vaším každodenním režimem, a využijte daná svítidla ve scénách. Tento kompaktní modul se namontuje za vypínač. Protože se napájí rovnou ze sítě, obejde se bez baterie. Pokud nahrazujete vypínač se stmívačem, je pro ovládání tohoto produktu nutný tlačítkový vypínač. Protože tvoří součást ekosystému Hue založeného na spolehlivé síti Zigbee, máte světla pod kontrolou, i když vám vypadne Wi-Fi. Pro více informací navštivte web: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Položka již není k dispozici

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  • Udělá z běžných svítidel chytrá
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  • Nastavte automatizace a světelné scény
  • Funguje s nulovým vodičem i bez něj
  • Díky Hue Bridge toho dokážete daleko víc
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Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    Světle šedá

  • Materiál

    Syntetika

Ochrana životního prostředí

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Rozměry a hmotnost balení

Informace o balení

Spotřeba elektrické energie

Servis

Technické údaje

Vypínač

Obsah balení

Podporované systémy

Jiné