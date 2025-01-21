Nízkonapěťový kabel pro kamery Secure 3 m | Philips Hue
Tento třímetrový prodlužovací kabel rozšiřuje prostor mezi vaším nízkonapěťovým napájecím zdrojem Philips Hue a kamerou Secure. Stačí jej zapojit do napájení a poté připojit ke kameře.
Nejzajímavější výrobky
- Určeno pro kamery Secure
- Kabel odolný vůči vlivům počasí
- Délka 3 m
- Připojuje se k nízkonapěťovému systému
Specifikace
Rozměry a hmotnost balení
Rozměry a hmotnost balení
EAN/UPC – výrobek
8720169160811
Čistá hmotnost
0,09 kg
Hrubá hmotnost
0,11 kg
Výška
100 mm
Délka
25 mm
Šířka
115 mm
Číslo materiálu (12NC)
929003563201