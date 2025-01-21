Black Hue Secure Cam cable, cylindrical shape, matte finish, featuring two-pin connector and flat plug with visible contact points.

Nízkonapěťový kabel pro kamery Secure 3 m | Philips Hue

Tento třímetrový prodlužovací kabel rozšiřuje prostor mezi vaším nízkonapěťovým napájecím zdrojem Philips Hue a kamerou Secure. Stačí jej zapojit do napájení a poté připojit ke kameře.

Nejzajímavější výrobky

  • Určeno pro kamery Secure
  • Kabel odolný vůči vlivům počasí
  • Délka 3 m
  • Připojuje se k nízkonapěťovému systému
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Specifikace

Rozměry a hmotnost balení

  • EAN/UPC – výrobek

    8720169160811

  • Čistá hmotnost

    0,09 kg

  • Hrubá hmotnost

    0,11 kg

  • Výška

    100 mm

  • Délka

    25 mm

  • Šířka

    115 mm

  • Číslo materiálu (12NC)

    929003563201

Rozměry a hmotnost výrobku

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