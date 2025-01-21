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Detailní záběr zadní strany Hue White and Color Ambiance Bodové svítidlo pod skříňku Philips Hue, sada 3ks
Detailní záběr zadní strany Hue White and Color Ambiance Bodové svítidlo pod skříňku Philips Hue, sada 3ks
Pohled zblízka na produkt Hue White and Color Ambiance Bodové svítidlo pod skříňku Philips Hue, sada 3ks
Pohled zblízka na produkt Hue White and Color Ambiance Bodové svítidlo pod skříňku Philips Hue, sada 3ks
Vnější rozměry produktu Hue White and Color Ambiance Bodové svítidlo pod skříňku Philips Hue, sada 3ks
Obsah balení produktu Hue White and Color Ambiance Bodové svítidlo pod skříňku Philips Hue, sada 3ks
Balení produktu Hue White and Color Ambiance Bodové svítidlo pod skříňku Philips Hue, sada 3ks

Bodové svítidlo pod skříňku Philips Hue, sada 3 ks

Všestranná bodová světla, která můžete ve své domácnosti využít pro dokonalé nasvícení kuchyňské pracovní desky nebo jakéhokoli povrchu pod skříňkou. Kompletní spektrum denního světla přináší záplavu odstínů bílé – ostře studené bílé, které podpoří soustředění na přípravu jídla, až po jemně teplé odstíny pro pohodovou večeři. Nastavte bodové osvětlení na kteroukoli ze 16 milionů barev. Proměňte své skříňky v dekorativní prvek nebo si navoďte živou atmosféru pro společenské setkání. Technologie Chromasync zajišťuje přesné sladění barev napříč všemi svítidly. Tato prémiová bodová svítidla si snadno namontujete pod kuchyňské skříňky nebo police a zapojíte do stávající zásuvky. Začněte se sadou 3 bodových světel a následně do zásuvky přidejte až tři další světla pomocí dodaného světelného boxu. Ovládejte světla po svém – aplikací Hue, hlasem nebo pomocí chytrých ovladačů. Pořiďte si Hue Bridge a získejte automatizace a pokročilejší funkce.

Položka již není k dispozici

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  • Plné spektrum denního světla (1 000 až 20 000 K)
  • Nastavitelné bílé a barevné světlo
  • Přesné sladění barev Chromasync™
  • Vhodné pro kutily
  • Ovládání a vlastní nastavení přes aplikaci Hue
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Získejte ideální světelná schémata pro vaše každodenní činnosti

Získejte ideální světelná schémata pro vaše každodenní činnosti

Usnadněte si a zpříjemněte den předvolenými světelnými schématy speciálně vytvořenými pro vaše každodenní činnosti: Povzbuzující, Soustředění, Čtení a Relaxační. Dvě scény ve studených tónech, Povzbuzující a Soustředění, vám pomohou zahájit den a soustředit se, scény s teplejším světlem, Čtení a Relaxační, pak využijete, když si budete chtít pohodlně číst nebo nechat svou mysl odpočinout.

Hue Bridge vám nabídne kompletní nabídku funkcí pro chytré osvětlení

Hue Bridge vám nabídne kompletní nabídku funkcí pro chytré osvětlení

Hue Bridge přináší funkce, díky kterým je chytré osvětlení skutečně chytré – ovládání i mimo domov, hlasové ovládání, automatické osvětlení a mnoho dalšího. Přidejte do své Hue domácnosti Bridge a vytvořte pohlcující zážitky s technologií, která je bezpečná a spolehlivá. Hue Bridge je klíčem k chytrému osvětlení, jaké jste ještě neviděli.

Ovládejte aplikací Bluetooth až 10 světel

Ovládejte aplikací Bluetooth až 10 světel

Aplikace Hue Bluetooth vám umožňuje ovládat chytré osvětlení Hue v jedné místnosti u vás doma.Můžete přidat až deset chytrých světel a ovládat je jednoduchým stisknutím tlačítka na vašem mobilním zařízení.

Ovládejte světla hlasem*

Ovládejte světla hlasem*

Philips Hue funguje s hlasovými asistenty Amazon Alexa či Google Assistant po spárování se zařízeními Google Nest nebo Amazon Echo. Pomocí jednoduchých hlasových příkazů můžete ovládat několik světel, ale i třeba jediné svítidlo v mísnosti.

Vytvořte si zážitky šité na míru s barevným chytrým světlem

Vytvořte si zážitky šité na míru s barevným chytrým světlem

Proměňte svůj domov s více než 16 miliony barev a ihned vytvořte správnou atmosféru pro každou událost. Jediným stisknutím tlačítka můžete nastavit slavnostní náladu na večírek, proměnit váš obývací pokoj v kino, vylepšit váš domov s barevnými akcenty a mnohem více.

Specifikace

Charakteristika zdroje

  • Stmívatelné

    Ano

Design a provedení

Odolnost

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Charakteristika světla

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Spotřeba elektrické energie

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Žárovka

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