Exteriérové nástěnné svítidlo Impress (nízkonapěťové)
Toto nástěnné svítidlo můžete zapojit do jakékoli venkovní zásuvky – usnadňuje instalaci barevného osvětlení kdekoli ve vašem exteriéru. Svítidlo má skleněné pouzdro a elegantní černé hliníkové tělo s integrovaným zdrojem LED s dlouhou životností.
Nejzajímavější výrobky
- White and Color Ambiance
- Je vyžadován Hue Bridge
- Nízkonapěťový
- Matně černý povrch
- 240 × 120 mm
- Napájecí zdroj se prodává samostatně
Odolné proti vlivům počasí (IP44)
Toto venkovní svítidlo Philips Hue je speciálně navrženo pro použití ve venkovním prostředí a prošlo náročnými testy pro zaručení jeho funkce. Stupeň ochrany IP popisují dva údaje: první označuje stupeň ochrany proti prachu a druhý proti vodě. Svítidlo je zkonstruováno s ochranou IP44: je chráněno proti vodě stříkající z jakéhokoli směru. Jedná se o výrobek, který je nejběžnější a nejvhodnější pro všeobecné venkovní použití.
Relaxujte s bílým světlem, od hřejivého po chladné
Prodlužte si večery s venkovním osvětlením Philips Hue. Vytvořte si tu správnou atmosféru na terase, balkonu nebo verandě a relaxujte. Od teplého bílého světla letního slunce po ledově chladné denní světlo v zimě – můžete si vybrat jakýkoli odstín bílého světla a přizpůsobit světlo vaší náladě a kterémukoli ročnímu období.
Snadná instalace a rozšíření
Rozjasněte tmavé cesty, osvětlete si pozemek nebo vytvořte jedinečnou atmosféru na terase. Můžete to udělat sami, pomocí bodových světel nebo světelných sloupků Hue. Výrobky jsou napájené nízkým napětím, bezpečně se používají a snadno se instalují. Venkovní osvětlení bez námahy: jednoduše tvořte a rozšiřujte, jak se vám líbí.
Vyžaduje Philips Hue Bridge
Propojte svá světla se systémem Philips Hue Bridge, abyste je mohli ovládat pomocí chytrého telefonu nebo tabletu prostřednictvím aplikace Philips Hue. Nebo ovládejte světla Philips Hue interiérovým stmívačem Hue, který umožňuje zapínání, vypínání a regulaci.
Vysoce kvalitní hliník a tvrzené sklo
Produkty jsou vyrobeny speciálně pro venkovní použití. Tu nejlepší možnou funkčnost ve venkovních podmínkách zajišťujeme použitím vysoce kvalitního hliníku a tvrzeného skla. Důmyslným využíváním materiálů také optimalizujeme rádiovou komunikaci.
Ovládejte světla podle svých představ
Připojte svá světla Philips Hue k můstku a pusťte se do nekonečného objevování nových možností. Ovládejte světla z chytrého telefonu nebo tabletu prostřednictvím aplikace Philips Hue nebo doplňte do systému interiérové spínací prvky, které budou vaše světla ovládat. Vychutnejte si osvětlení Philips Hue naplno díky časovačům, upozorněním, výstrahám a dalším funkcím. Philips Hue funguje i s technologiemi Amazon Alexa, Apple Homekit a Google Assistant, které vám umožní ovládat světla hlasem.
Speciální osvětlení pro zvláštní příležitosti
Sváteční pohodu vám rozsvítí chytré osvětlení! Pořiďte si světla Philips Hue a vneste do své domácnosti sváteční atmosféru – Vánoce vám navodí zářivě červená a zelená, jaro přivolají nevtíravé pastelové barvy, a jestliže si chcete vytvořit ten nejstrašidelnější halloweenský dům široko daleko, je tu dokonce i strašidelná nachová zář.
Ozdobte svůj domov na svátky vhodným světlem
Sváteční pohodu vám rozsvítí chytré osvětlení! Pořiďte si světla Philips Hue a vneste do své domácnosti sváteční atmosféru – Vánoce vám navodí zářivě červená a zelená, jaro přivolají nevtíravé pastelové barvy, a jestliže si chcete vytvořit ten nejstrašidelnější halloweenský dům široko daleko, je tu dokonce i strašidelná nachová zář.
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
Sklo