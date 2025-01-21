Podpora
Kulová venkovní řetězová světla Hue Festavia, 14 m

Na vaší terase, verandě i kdekoli jinde venku si můžete navodit útulné světelné prostředí nebo pestrobarevnou party atmosféru. Tento řetěz tvořený nerozbitnými kulovitými řetězovými světly vyzařuje úžasné barvy i bílou, ať už vytváříte přechody nebo si hrajete s animovanými světelnými efekty. Bezpečný nízkonapěťový systém umožňuje, aby je pomocí dodaného napájecího zdroje bylo možné zapojit do stávající elektrické zásuvky.

  • 14 m s 20 žárovkami
  • Jasné vyměnitelné žárovky s tokem 50 lumenů
  • Plné spektrum světla (1 000 až 20 000 K)
  • Synchronizace s hudbou a dynamickými efekty
  • Součástí balení nízkonapěťové napájení
Okamžitě použitelné po jednoduchém zapojení 

Okamžitě použitelné po jednoduchém zapojení 

Kulové světelné řetězy mají nízké napětí, takže je můžete jednoduše zapojit do běžné zásuvky pomocí dodaného napájecího zdroje. Není třeba složitě zapojovat žádné dráty. Kromě toho můžete světelné řetězy přidat do vaší nízkonapěťové sestavy a integrovat je s ostatními světly instalovanými ve venkovním prostoru. Kulové světelné řetězy nelze přímo spojit, ale pomocí dodávaného T-konektoru můžete propojit dva řetězy a poté je zapojit do jednoho napájecího zdroje.

Odolná konstrukce vydrží každé počasí

Odolná konstrukce vydrží každé počasí

Kulové světelné řetězy Festavia jsou navrženy pro celoroční použití, ať už prší, svítí slunce nebo sněží. Osvětlení není třeba neustále balit – může zůstat namontováno pro každou možnou příležitost. Každá žárovka s imitací skla je odolná vůči vodě, povětrnostním vlivům nebo rozbití – a pro každý případ je vyměnitelná!

Večírek v plných barvách – relaxujte v teplé záři

Večírek v plných barvách – relaxujte v teplé záři

Plnobarevné integrované zdroje LED s technologií Chromasync™ v těchto kulových světelných řetězech září jasným bílým i sytě barevným světlem, které je ideální pro venkovní oslavy. Pouštíte na večírku hudbu? Synchronizujte je s pouštěnými písněmi a sledujte, jak hudba rozpohybuje barvy. Když nastane oddychový čas, ztlumte je na úplné minimum ve vybraném odstínu teplé až studené bílé. Použitím scény nebo speciálního efektu, například plápolání svíček, vytvoříte mimořádně útulnou atmosféru.

Světlo a duše večírku

Světlo a duše večírku

Kulové žárovky Festavia ve stylovém a poutavém provedení Lightguide budou nádherným doplňkem vašich venkovních prostor – dokonce ještě než je rozsvítíte! Každá žárovka Lightguide obsahuje charakteristickou vnitřní trubici, která vyvažováním barvy, jasnosti a směru světla optimalizuje její efekt. Tato světla nabízí široké možnosti přizpůsobení, například můžete nastavit barevné přechody po celé délce řetězu, zvolit některou ze sezónních světelných scén nebo použít speciální světelné efekty, které se perfektně hodí k náladě večírku, speciální příležitosti nebo venkovnímu odpočinku.

    Černá

    Syntetika

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu