Kulová venkovní řetězová světla Hue Festavia, 7m prodlužka
Na vaší terase, verandě i kdekoli jinde venku si můžete navodit útulné světelné prostředí nebo pestrobarevnou party atmosféru – ať už vymýšlíte světelný přechod, nebo zkoušíte různé efekty animovaného světla. Prodlužka slouží k připojení dvou světelných řetězců ke zdroji napájení pomocí T-spojky (součást balení). Řetěz se taky může připojit k jakékoli nízkonapěťové konfiguraci. Kulové světelné řetězy není možné prodlužovat na obou koncích.
- 7 m s 10 žárovkami
- Jasné vyměnitelné žárovky s tokem 50 lumenů
- Plné spektrum světla (1 000 až 20 000 K)
- Synchronizace s hudbou a dynamickými efekty
- Včetně prodlužovacího konektoru
Okamžitě použitelné po jednoduchém zapojení
Kulové světelné řetězy mají nízké napětí, takže je můžete jednoduše zapojit do běžné zásuvky pomocí dodaného napájecího zdroje. Není třeba složitě zapojovat žádné dráty. Kromě toho můžete světelné řetězy přidat do vaší nízkonapěťové sestavy a integrovat je s ostatními světly instalovanými ve venkovním prostoru. Kulové světelné řetězy nelze přímo spojit, ale pomocí dodávaného T-konektoru můžete propojit dva řetězy a poté je zapojit do jednoho napájecího zdroje.
Odolná konstrukce vydrží každé počasí
Kulové světelné řetězy Festavia jsou navrženy pro celoroční použití, ať už prší, svítí slunce nebo sněží. Osvětlení není třeba neustále balit – může zůstat namontováno pro každou možnou příležitost. Každá žárovka s imitací skla je odolná vůči vodě, povětrnostním vlivům nebo rozbití – a pro každý případ je vyměnitelná!
Večírek v plných barvách – relaxujte v teplé záři
Plnobarevné integrované zdroje LED s technologií Chromasync™ v těchto kulových světelných řetězech září jasným bílým i sytě barevným světlem, které je ideální pro venkovní oslavy. Pouštíte na večírku hudbu? Synchronizujte je s pouštěnými písněmi a sledujte, jak hudba rozpohybuje barvy. Když nastane oddychový čas, ztlumte je na úplné minimum ve vybraném odstínu teplé až studené bílé. Použitím scény nebo speciálního efektu, například plápolání svíček, vytvoříte mimořádně útulnou atmosféru.
Světlo a duše večírku
Kulové žárovky Festavia ve stylovém a poutavém provedení Lightguide budou nádherným doplňkem vašich venkovních prostor – dokonce ještě než je rozsvítíte! Každá žárovka Lightguide obsahuje charakteristickou vnitřní trubici, která vyvažováním barvy, jasnosti a směru světla optimalizuje její efekt. Tato světla nabízí široké možnosti přizpůsobení, například můžete nastavit barevné přechody po celé délce řetězu, zvolit některou ze sezónních světelných scén nebo použít speciální světelné efekty, které se perfektně hodí k náladě večírku, speciální příležitosti nebo venkovnímu odpočinku.
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
Syntetika