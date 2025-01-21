Lineární přechodová lišta Philips Hue, 2 ks
Tato světla pod skříňky jsou ideální do kuchyní nebo jakéhokoli prostoru se skříňkami a policemi u vás doma. Kombinují funkční a náladové osvětlení, které si sladíte pro každý okamžik. Připravujte jídla ve svěžích denních tónech, povečeřte v jemně teplé záři a pak si pozvěte domů přátele a užívejte si energické barevné přechodové efekty nasvícených stěn. Kompletní spektrum denního světla vnáší do prostoru každý odstín bílé, a funkce Chromasync zase zajišťuje přesné sladění barev napříč svítidly, což zaručí jejich dokonalou plynulost. Toto prémiové svítidlo z lakovaného hliníku si snadno namontujete pod kuchyňské skříňky nebo police a zapojíte do stávající zásuvky. Pořiďte si jako první sadu 2 kusů lineární přechodové lišty, a pak ji prodlužte propojením s pěti svítidly za sebou až do délky 3 metrů. Ovládejte světla po svém – aplikací, hlasem nebo pomocí chytrého ovládání. Pořiďte si Hue Bridge a získejte automatizace a pokročilejší funkce.
Nejzajímavější výrobky
- Plné spektrum denního světla (1 000 až 20 000 K)
- Přechodové efekty nasvícené stěny
- Přesné sladění barev Chromasync™
- Vhodné pro kutily
- Ovládání a vlastní nastavení přes aplikaci Hue
Získejte ideální světelná schémata pro vaše každodenní činnosti
Usnadněte si a zpříjemněte den předvolenými světelnými schématy speciálně vytvořenými pro vaše každodenní činnosti: Povzbuzující, Soustředění, Čtení a Relaxační. Dvě scény ve studených tónech, Povzbuzující a Soustředění, vám pomohou zahájit den a soustředit se, scény s teplejším světlem, Čtení a Relaxační, pak využijete, když si budete chtít pohodlně číst nebo nechat svou mysl odpočinout.
Hue Bridge vám nabídne kompletní nabídku funkcí pro chytré osvětlení
Hue Bridge přináší funkce, díky kterým je chytré osvětlení skutečně chytré – ovládání i mimo domov, hlasové ovládání, automatické osvětlení a mnoho dalšího. Přidejte do své Hue domácnosti Bridge a vytvořte pohlcující zážitky s technologií, která je bezpečná a spolehlivá. Hue Bridge je klíčem k chytrému osvětlení, jaké jste ještě neviděli.
Ovládejte aplikací Bluetooth až 10 světel
Aplikace Hue Bluetooth vám umožňuje ovládat chytré osvětlení Hue v jedné místnosti u vás doma.Můžete přidat až deset chytrých světel a ovládat je jednoduchým stisknutím tlačítka na vašem mobilním zařízení.
Ovládejte světla hlasem*
Philips Hue funguje s hlasovými asistenty Amazon Alexa či Google Assistant po spárování se zařízeními Google Nest nebo Amazon Echo. Pomocí jednoduchých hlasových příkazů můžete ovládat několik světel, ale i třeba jediné svítidlo v mísnosti.
Vytvořte si zážitky šité na míru s barevným chytrým světlem
Proměňte svůj domov s více než 16 miliony barev a ihned vytvořte správnou atmosféru pro každou událost. Jediným stisknutím tlačítka můžete nastavit slavnostní náladu na večírek, proměnit váš obývací pokoj v kino, vylepšit váš domov s barevnými akcenty a mnohem více.
Specifikace
Charakteristika zdroje
Charakteristika zdroje
Stmívatelné
Ano