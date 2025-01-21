Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White and Color Ambiance Lineární světelná lišta Perifo

Lineární světelná lišta Perifo

Velké prostory zasluhují trochu barvy! Zacvaknutím bílé lineární světelné lišty do lišty Perifo vyplníte místnost rozptýleným světlem. Pouze pro lištové osvětlení Perifo.

  • Životnost ±10 let
  • Kompatibilní s rozhraním Bluetooth a zařízením Hue Bridge
  • Bílé a barevné světlo
  • 1700 lumenů
  • 29 W
Vyžaduje Philips Hue Bridge

Připojte Philips Hue Bridge a světla, abyste je mohli ovládat z chytrého telefonu nebo tabletu pomocí aplikace Philips Hue.

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu