Prodloužení lineární přechodové lišty Philips Hue
Vneste do kuchyně nebo kamkoli ve své domácnosti funkčnější a atmosféričtější osvětlení sladěné podle každého okamžiku. Tímto prodloužením rozšíříte lineární přechodovou lištu. Lineární přechodové lišty se dají spojit až s pěti svítidly do celkové délky 3 metrů. Vneste barevný přechod a bílé světlo do každého rohu, kuchyně nebo prostoru, kde máte skříňky či police. Kompletní spektrum denního světla vnáší do prostoru každý odstín bílé, a funkce Chromasync zase zajišťuje přesné sladění barev napříč svítidly, což zaručí jejich dokonalou plynulost. Ovládejte světla po svém – aplikací, hlasem nebo pomocí chytrého ovládání. Pořiďte si Hue Bridge a získejte automatizace a pokročilejší funkce.
Nejzajímavější výrobky
- Plné spektrum denního světla (1 000 až 20 000 K)
- Přechodové efekty nasvícené stěny
- Přesné sladění barev Chromasync™
- Vhodné pro kutily
- Ovládání a vlastní nastavení přes aplikaci Hue
Získejte ideální světelná schémata pro vaše každodenní činnosti
Usnadněte si a zpříjemněte den předvolenými světelnými schématy speciálně vytvořenými pro vaše každodenní činnosti: Povzbuzující, Soustředění, Čtení a Relaxační. Dvě scény ve studených tónech, Povzbuzující a Soustředění, vám pomohou zahájit den a soustředit se, scény s teplejším světlem, Čtení a Relaxační, pak využijete, když si budete chtít pohodlně číst nebo nechat svou mysl odpočinout.
Hue Bridge vám nabídne kompletní nabídku funkcí pro chytré osvětlení
Hue Bridge přináší funkce, díky kterým je chytré osvětlení skutečně chytré – ovládání i mimo domov, hlasové ovládání, automatické osvětlení a mnoho dalšího. Přidejte do své Hue domácnosti Bridge a vytvořte pohlcující zážitky s technologií, která je bezpečná a spolehlivá. Hue Bridge je klíčem k chytrému osvětlení, jaké jste ještě neviděli.
Ovládejte aplikací Bluetooth až 10 světel
Aplikace Hue Bluetooth vám umožňuje ovládat chytré osvětlení Hue v jedné místnosti u vás doma.Můžete přidat až deset chytrých světel a ovládat je jednoduchým stisknutím tlačítka na vašem mobilním zařízení.
Ovládejte světla hlasem*
Philips Hue funguje s hlasovými asistenty Amazon Alexa či Google Assistant po spárování se zařízeními Google Nest nebo Amazon Echo. Pomocí jednoduchých hlasových příkazů můžete ovládat několik světel, ale i třeba jediné svítidlo v mísnosti.
Vytvořte si zážitky šité na míru s barevným chytrým světlem
Proměňte svůj domov s více než 16 miliony barev a ihned vytvořte správnou atmosféru pro každou událost. Jediným stisknutím tlačítka můžete nastavit slavnostní náladu na večírek, proměnit váš obývací pokoj v kino, vylepšit váš domov s barevnými akcenty a mnohem více.
Specifikace
Charakteristika zdroje
Charakteristika zdroje
Stmívatelné
Ano