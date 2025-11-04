Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White and Color Ambiance Sada dvou kusů E14

Sada dvou kusů E14

Vyzkoušejte klasické vzhled svíčkové žárovky v chytrém LED provedení. Díky milionům odstínů barevného i bílého světla, okamžitému stmívání a standardním paticím E14 si můžete s těmito chytrými žárovkami navodit atmosféru, jakou chcete, a to kdekoli.

Položka již není k dispozici

  • White and Color Ambiance
  • Je vyžadován Hue Bridge
  • 2 × žárovka E14
  • Bílé a barevné světlo
  • Stmívatelné
  • Chytré ovládání pomocí Hue Bridge*
