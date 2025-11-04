Sada dvou kusů E14
Vyzkoušejte klasické vzhled svíčkové žárovky v chytrém LED provedení. Díky milionům odstínů barevného i bílého světla, okamžitému stmívání a standardním paticím E14 si můžete s těmito chytrými žárovkami navodit atmosféru, jakou chcete, a to kdekoli.
Nejzajímavější výrobky
- White and Color Ambiance
- Je vyžadován Hue Bridge
- 2 × žárovka E14
- Bílé a barevné světlo
- Stmívatelné
- Chytré ovládání pomocí Hue Bridge*
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
39x117