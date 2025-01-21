Stojanové svítidlo Impress (nízkonapěťové)
Moderní a elegantní stojanové svítidlo Impress přináší na vaši předzahrádku jakýkoli odstín bílé i dalších barev chytrého osvětlení. Tato nízkonapěťová verze obsahuje bodec, takže ji na předzahrádce můžete umístit kamkoli.
Nejzajímavější výrobky
- White and Color Ambiance
- Je vyžadován Hue Bridge
- Nízkonapěťový
- Matně černý povrch
- 400 × 100 mm
- Napájecí zdroj se prodává samostatně
Snadná instalace a rozšíření
Rozjasněte tmavé cesty, osvětlete si pozemek nebo vytvořte jedinečnou atmosféru na terase. Můžete to udělat sami, pomocí bodových světel nebo světelných sloupků Hue. Výrobky jsou napájené nízkým napětím, bezpečně se používají a snadno se instalují. Venkovní osvětlení bez námahy: jednoduše tvořte a rozšiřujte, jak se vám líbí.
Vyžaduje Philips Hue Bridge
Propojte svá světla se systémem Philips Hue Bridge, abyste je mohli ovládat pomocí chytrého telefonu nebo tabletu prostřednictvím aplikace Philips Hue. Nebo ovládejte světla Philips Hue interiérovým stmívačem Hue, který umožňuje zapínání, vypínání a regulaci.
Vysoce kvalitní hliník a tvrzené sklo
Produkty jsou vyrobeny speciálně pro venkovní použití. Tu nejlepší možnou funkčnost ve venkovních podmínkách zajišťujeme použitím vysoce kvalitního hliníku a tvrzeného skla. Důmyslným využíváním materiálů také optimalizujeme rádiovou komunikaci.
Vysoký světelný výkon
Toto svítidlo systému Philips Hue je dostatečně výkonné pro příjemné osvětlení celé zahrady. Můžete jím osvětlit i vchody nebo je použít k obohacení světelné atmosféry prostoru. Světelnou scénu můžete přizpůsobit konkrétní situaci a pozvednout tak vzhled exteriéru na vyšší úroveň.
Ovládejte světla podle svých představ
Připojte svá světla Philips Hue k můstku a pusťte se do nekonečného objevování nových možností. Ovládejte světla z chytrého telefonu nebo tabletu prostřednictvím aplikace Philips Hue nebo doplňte do systému interiérové spínací prvky, které budou vaše světla ovládat. Vychutnejte si osvětlení Philips Hue naplno díky časovačům, upozorněním, výstrahám a dalším funkcím. Philips Hue funguje i s technologiemi Amazon Alexa, Apple Homekit a Google Assistant, které vám umožní ovládat světla hlasem.
Vybarvěte svůj exteriér 16 miliony barev
S venkovním osvětlení Philips Hue máte neomezené možnosti, jak přidat svému exteriéru kouzlo. Hrajte si se 16 miliony barev a všemi odstíny bílého světla a vytvořte efekt, který požadujete. Zvýrazněte objekty, stromy nebo cesty, nechte svůj prostor vyniknout. Aplikace Hue umožňuje uložit si oblíbená nastavení, která pak následně můžete kdykoli vyvolat pouhým klepnutím prstu.
Odpočívejte s bílým světlem, od hřejivého po chladné
Prodlužte si večery s venkovním osvětlením Philips Hue. Vytvořte si tu správnou atmosféru na terase, balkonu nebo verandě a relaxujte. Od teplého bílého světla letního slunce po ledově chladné denní světlo v zimě – můžete si vybrat jakýkoli odstín bílého světlo a přizpůsobit světlo vaší náladě a kterémukoli ročnímu období.
Speciální osvětlení pro zvláštní příležitosti
Sváteční pohodu vám rozsvítí chytré osvětlení! Pořiďte si světla Philips Hue a vneste do své domácnosti sváteční atmosféru – Vánoce vám navodí zářivě červená a zelená, jaro přivolají nevtíravé pastelové barvy, a jestliže si chcete vytvořit ten nejstrašidelnější halloweenský dům široko daleko, je tu dokonce i strašidelná nachová zář.
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
hliník
Sklo