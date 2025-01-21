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Detailní záběr zadní strany Hue White and Color Ambiance Tenké čtvercové stropní svítidlo Devote – malé
Detailní záběr zadní strany Hue White and Color Ambiance Tenké čtvercové stropní svítidlo Devote – malé
Vnější rozměry produktu Hue White and Color Ambiance Tenké čtvercové stropní svítidlo Devote – malé
Používání produktu Hue White and Color Ambiance Tenké čtvercové stropní svítidlo Devote – malé
Používání produktu Hue White and Color Ambiance Tenké čtvercové stropní svítidlo Devote – malé
Používání produktu Hue White and Color Ambiance Tenké čtvercové stropní svítidlo Devote – malé

Tenké čtvercové stropní svítidlo Devote – malé

Krásně rovnoměrné světlo v elegantním, ultraštíhlém čtvercovém designu 30 × 30 cm, který se hodí téměř do každého interiéru. Vychutnejte si miliony barev, teplé až chladné bílé světlo, ztlumení až na 0,2 % a technologii Chromasync pro dokonale sladěné barvy napříč několika světly Hue – to všechno pro navození dokonalé atmosféry po celý den. Speciálně rozmístěné LED diody poskytují krásně rovnoměrné světlo po celém panelu, povrchová montáž zase umožňuje rychlou instalaci bez nutnosti výřezu do stropu. Ovládejte své osvětlení pomocí aplikace Hue, chytrých vypínačů nebo hlasových příkazů. Získejte ještě víc funkcí chytrého osvětlení s Hue Bridge, včetně ovládání mimo domov, automatizace a napodobování přítomnosti.

Nejzajímavější výrobky

  • Rovnoměrné vyzařování světla
  • Až 1340 lumenů
  • Teplá až studená bílá (2200-6500K)
  • Miliony nastavitelných barev
  • Intenzivní ztlumení na 0,2 %
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Specifikace

Charakteristika zdroje

  • Tvar produktu

    Square

Design a provedení

Odolnost

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Charakteristika světla

Rozměry a hmotnost balení

Spotřeba elektrické energie

Rozměry a hmotnost výrobku

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Technické údaje

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