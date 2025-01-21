Tenké čtvercové stropní svítidlo Devote – malé
Krásně rovnoměrné světlo v elegantním, ultraštíhlém čtvercovém designu 30 × 30 cm, který se hodí téměř do každého interiéru. Vychutnejte si miliony barev, teplé až chladné bílé světlo, ztlumení až na 0,2 % a technologii Chromasync pro dokonale sladěné barvy napříč několika světly Hue – to všechno pro navození dokonalé atmosféry po celý den. Speciálně rozmístěné LED diody poskytují krásně rovnoměrné světlo po celém panelu, povrchová montáž zase umožňuje rychlou instalaci bez nutnosti výřezu do stropu. Ovládejte své osvětlení pomocí aplikace Hue, chytrých vypínačů nebo hlasových příkazů. Získejte ještě víc funkcí chytrého osvětlení s Hue Bridge, včetně ovládání mimo domov, automatizace a napodobování přítomnosti.
Nejzajímavější výrobky
- Rovnoměrné vyzařování světla
- Až 1340 lumenů
- Teplá až studená bílá (2200-6500K)
- Miliony nastavitelných barev
- Intenzivní ztlumení na 0,2 %
Specifikace
Charakteristika zdroje
Charakteristika zdroje
Tvar produktu
Square