Zajišťovací kabel Secure
Zajišťovací kabel Secure vám umožňuje ukotvit vaši kameru Secure na místě, abyste zabránili jejímu pádu a ztížili nevítanou snahu o odstranění. Zajišťovací kabel se doporučuje, pokud je kamera instalována výše než 2 m od země.
Nejzajímavější výrobky
- Kompatibilní se všemi kamerami Secure
- Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů
- Ztěžuje nechtěné odstranění
- Doporučeno pro kamery instalované nad 2 m
Specifikace
Rozměry a hmotnost balení
Rozměry a hmotnost balení
EAN/UPC – výrobek
8720169160996
Čistá hmotnost
0,01 kg
Hrubá hmotnost
0,02 kg
Výška
55 mm
Délka
20 mm
Šířka
75 mm
Číslo materiálu (12NC)
929003563701