Anti-theft cable accessory, featuring a metallic braided wire, a looped end, and a textured cylindrical screw connector.

Zajišťovací kabel Secure

Zajišťovací kabel Secure vám umožňuje ukotvit vaši kameru Secure na místě, abyste zabránili jejímu pádu a ztížili nevítanou snahu o odstranění. Zajišťovací kabel se doporučuje, pokud je kamera instalována výše než 2 m od země.

Nejzajímavější výrobky

  • Kompatibilní se všemi kamerami Secure
  • Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů
  • Ztěžuje nechtěné odstranění
  • Doporučeno pro kamery instalované nad 2 m
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Specifikace

Rozměry a hmotnost balení

  • EAN/UPC – výrobek

    8720169160996

  • Čistá hmotnost

    0,01 kg

  • Hrubá hmotnost

    0,02 kg

  • Výška

    55 mm

  • Délka

    20 mm

  • Šířka

    75 mm

  • Číslo materiálu (12NC)

    929003563701

Rozměry a hmotnost výrobku

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