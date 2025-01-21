White spotlight ceiling fixture with two cylindrical adjustable heads, matte finish, compact rectangular base, no visible switches.

Stropní/nástěnné bodové svítidlo Pongee, 2×

Tato řada bodových světel Philips „my Living Contemporary“ se vyznačuje elegantními siluetami a vysoce kvalitním světlem, jež odpovídá soudobému vkusu, trendům a životnímu stylu.

Nejzajímavější výrobky

  • Bez žárovky
  • Bílá
Zobrazit všechny produktové specifikace
Najděte příručku pro výrobek
Nastavitelné bodové světlo

Nastavitelné bodové světlo

Namiřte světlo požadovaným směrem jednoduchým nastavením, otočením nebo nakloněním bodové hlavy lampy.

Vysoce kvalitní materiály

Toto svítidlo je sestaveno z vrstvených vzorů z vysoce kvalitních materiálů s prémiovou povrchovou úpravou. Díky tomu je výrobek pevný, má dlouhou životnost a bude vylepšením vašeho domova na dlouhá léta.

Pro jakoukoli místnost v interiéru

Toto plně funkční a zároveň velmi elegantní bodové světlo Philips ozdobí jakoukoli místnost ve vašem domově.

Přirozené a rozpoznatelné formy

Nadčasový vzhled řady myLiving od společnosti Philips definují jemné přechody a křivky. Praktická a elegantní bodová světla myLiving neruší a dokonale zapadnou do jakéhokoli současného interiéru.

Dokonalý světlený paprsek pro bodové osvětlení

Dokonalý světelný paprsek pro světelné akcenty. Toto bodové světlo Philips poskytuje dokonalý světelný paprsek pro bodové osvětlení (žárovka GU10 není spolu s produktem dodávána). Díky dodávanému světlu můžete zdůraznit jakýkoli detail či funkci svého interiéru.

Specifikace

Charakteristika zdroje

  • Zamýšlené použití

    Interiér

Design a provedení

Ochrana životního prostředí

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Žárovka

Podporované systémy

Jiné