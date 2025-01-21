Stropní/nástěnné bodové svítidlo Pongee, 2×
Tato řada bodových světel Philips „my Living Contemporary“ se vyznačuje elegantními siluetami a vysoce kvalitním světlem, jež odpovídá soudobému vkusu, trendům a životnímu stylu.
Nejzajímavější výrobky
- Bez žárovky
- Bílá
Nastavitelné bodové světlo
Namiřte světlo požadovaným směrem jednoduchým nastavením, otočením nebo nakloněním bodové hlavy lampy.
Vysoce kvalitní materiály
Toto svítidlo je sestaveno z vrstvených vzorů z vysoce kvalitních materiálů s prémiovou povrchovou úpravou. Díky tomu je výrobek pevný, má dlouhou životnost a bude vylepšením vašeho domova na dlouhá léta.
Pro jakoukoli místnost v interiéru
Toto plně funkční a zároveň velmi elegantní bodové světlo Philips ozdobí jakoukoli místnost ve vašem domově.
Přirozené a rozpoznatelné formy
Nadčasový vzhled řady myLiving od společnosti Philips definují jemné přechody a křivky. Praktická a elegantní bodová světla myLiving neruší a dokonale zapadnou do jakéhokoli současného interiéru.
Dokonalý světlený paprsek pro bodové osvětlení
Dokonalý světelný paprsek pro světelné akcenty. Toto bodové světlo Philips poskytuje dokonalý světelný paprsek pro bodové osvětlení (žárovka GU10 není spolu s produktem dodávána). Díky dodávanému světlu můžete zdůraznit jakýkoli detail či funkci svého interiéru.
Specifikace
Charakteristika zdroje
Charakteristika zdroje
Zamýšlené použití
Interiér