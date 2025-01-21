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Stropní/nástěnné bodové svítidlo Runner, 2×

Tato dvojná bodová světla v industriálním stylu jsou malá, elegantní a jednoduchá a dokonale se hodí do každého moderního interiéru. Bílé hliníkové tělo ideálně doplňuje světelný zdroj skrytý uvnitř. Působivý dekorativní předmět s rotujícím světelným zdrojem.

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Nastavitelné bodové světlo pro maximální flexibilitu

Nastavitelné bodové světlo pro maximální flexibilitu

Nastavitelné bodové světlo je navrženo tak, aby svítilo tam, kde to potřebujete nejvíce.

Specifikace

Charakteristika zdroje

  • Zamýšlené použití

    Interiér

  • Stmívatelné

    Ne

Design a provedení

Ochrana životního prostředí

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Charakteristika světla

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Žárovka

Podporované systémy

Jiné