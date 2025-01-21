Stropní/nástěnné bodové svítidlo Runner, 2×
Tato bodová světla v industriálním stylu jsou malá, elegantní a jednoduchá a dokonale se hodí do každého moderního interiéru. Černé hliníkové tělo ideálně doplňuje světelný zdroj skrytý uvnitř. Působivý dekorativní předmět s rotujícím světelným zdrojem.
Nejzajímavější výrobky
- Bez žárovky
- Černá
- ClickFix
Vysoce kvalitní materiály
Toto svítidlo je sestaveno z vrstvených vzorů z vysoce kvalitních materiálů s prémiovou povrchovou úpravou. Díky tomu je výrobek pevný, má dlouhou životnost a bude vylepšením vašeho domova na dlouhá léta.
Elegantní a moderní design
Nastavitelné bodové světlo
Namiřte světlo požadovaným směrem jednoduchým nastavením, otočením nebo nakloněním bodové hlavy lampy.
Elegantní černá
Nadčasová a elegantní černá nabízí intenzivní sytou ebenovou barvu.
Specifikace
Charakteristika zdroje
Charakteristika zdroje
Zamýšlené použití
Interiér