Black tube-shaped ceiling spotlight bar with matte finish, featuring two adjustable cylindrical lamp heads and visible lens details.

Stropní/nástěnné bodové svítidlo Runner, 2×

Tato bodová světla v industriálním stylu jsou malá, elegantní a jednoduchá a dokonale se hodí do každého moderního interiéru. Černé hliníkové tělo ideálně doplňuje světelný zdroj skrytý uvnitř. Působivý dekorativní předmět s rotujícím světelným zdrojem.

Nejzajímavější výrobky

  • Bez žárovky
  • Černá
  • ClickFix
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Vysoce kvalitní materiály

Toto svítidlo je sestaveno z vrstvených vzorů z vysoce kvalitních materiálů s prémiovou povrchovou úpravou. Díky tomu je výrobek pevný, má dlouhou životnost a bude vylepšením vašeho domova na dlouhá léta.

Elegantní a moderní design

Nastavitelné bodové světlo

Nastavitelné bodové světlo

Namiřte světlo požadovaným směrem jednoduchým nastavením, otočením nebo nakloněním bodové hlavy lampy.

Elegantní černá

Nadčasová a elegantní černá nabízí intenzivní sytou ebenovou barvu.

Specifikace

Charakteristika zdroje

  • Zamýšlené použití

    Interiér

Design a provedení

Ochrana životního prostředí

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Rozměry a hmotnost výrobku

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