Stropní/nástěnné bodové svítidlo Runner, 3×
Tato trojná bodová světla v industriálním stylu jsou malá, elegantní a jednoduchá a dokonale se hodí do každého moderního interiéru. Bílé hliníkové tělo ideálně doplňuje světelný zdroj skrytý uvnitř. Působivý dekorativní předmět s rotujícím světelným zdrojem.
Nejzajímavější výrobky
- Bez žárovky
- Bílá
Nastavitelné bodové světlo pro maximální flexibilitu
Nastavitelné bodové světlo je navrženo tak, aby svítilo tam, kde to potřebujete nejvíce.
Specifikace
Charakteristika zdroje
Charakteristika zdroje
Zamýšlené použití
Interiér
Stmívatelné
Ne