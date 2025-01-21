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Balení produktu Světelné pásy Philips Hue Play sync kit: gradientní světelný pás 65&quot; + HDMI sync Box 4K
Používání produktu Světelné pásy Philips Hue Play sync kit: gradientní světelný pás 65&quot; + HDMI sync Box 4K
Používání produktu Světelné pásy Philips Hue Play sync kit: gradientní světelný pás 65&quot; + HDMI sync Box 4K
Používání produktu Světelné pásy Philips Hue Play sync kit: gradientní světelný pás 65&quot; + HDMI sync Box 4K
Používání produktu Světelné pásy Philips Hue Play sync kit: gradientní světelný pás 65&quot; + HDMI sync Box 4K
Používání produktu Světelné pásy Philips Hue Play sync kit: gradientní světelný pás 65&quot; + HDMI sync Box 4K

Philips Hue Play sync kit: gradientní světelný pás 65" + HDMI sync Box 4K

Vstupte do světa Hue zábavy s touto sadou pro synchronizaci. Sada obsahuje Play HDMI sync Box 4K a barevný gradientní světelný pás. Připojte set-top boxy a streamovací zařízení k synchronizačnímu boxu a synchronizujte obsah TV se světelným pásem. Užijte si barevné gradientní efekty pro osvětlení stěn, které plynule reagují na veškerý obsah obrazovky. Synchronizační box podporuje rozlišení 4K při obnovovací frekvenci 60 Hz, což umožňuje sledovat ve vysoké kvalitě s okamžitou reakcí osvětlení. Vše snadno nastavíte v aplikaci Hue a můžete si užít své oblíbené filmy, seriály a hry jako nikdy předtím!

Nejzajímavější výrobky

  • Podporuje rozlišení 4K při 60Hz
  • Přechodové efekty nasvícené stěny
  • Vhodné pro televize do 65 palců
  • Jednoduché a kompaktní provedení
  • Ovládání a konfigurace přes aplikaci Hue
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Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    černá a bílá

  • Materiál

    PVC

    Silikon

Odolnost

Ochrana životního prostředí

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Charakteristika světla

Světelný řetěz / světelný pás

Rozměry a hmotnost balení

Informace o balení

Spotřeba elektrické energie

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Bridge

Žárovka

Obsah balení

Podporované systémy

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