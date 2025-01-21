Philips Hue Play sync kit: gradientní světelný pás 65" + HDMI sync Box 4K
Vstupte do světa Hue zábavy s touto sadou pro synchronizaci. Sada obsahuje Play HDMI sync Box 4K a barevný gradientní světelný pás. Připojte set-top boxy a streamovací zařízení k synchronizačnímu boxu a synchronizujte obsah TV se světelným pásem. Užijte si barevné gradientní efekty pro osvětlení stěn, které plynule reagují na veškerý obsah obrazovky. Synchronizační box podporuje rozlišení 4K při obnovovací frekvenci 60 Hz, což umožňuje sledovat ve vysoké kvalitě s okamžitou reakcí osvětlení. Vše snadno nastavíte v aplikaci Hue a můžete si užít své oblíbené filmy, seriály a hry jako nikdy předtím!
Nejzajímavější výrobky
- Podporuje rozlišení 4K při 60Hz
- Přechodové efekty nasvícené stěny
- Vhodné pro televize do 65 palců
- Jednoduché a kompaktní provedení
- Ovládání a konfigurace přes aplikaci Hue
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
černá a bílá
Materiál
PVC
Silikon