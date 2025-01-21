Sada Philips Hue Play: gradientní pás 65" + synchronizace s obrazovkou
Vstupte do světa Hue zábavy s touto synchronizační sadou, která obsahuje zařízení pro synchronizaci TV obrazovky a gradientní světelný pás s barevnými efekty. Fisheye objektiv pro synchronizaci obrazovky snímá vše, co je na obrazovce, a synchronizuje obsah se světelným pásem, čímž zajišťuje optimalizovanou synchronizaci barev s efekty osvětlení stěny, které reagují v reálném čase. Vše snadno nastavíte v aplikaci Hue a můžete si užít své oblíbené filmy, seriály a hry jako nikdy předtím!
Nejzajímavější výrobky
- Optimalizované sladění barev na obrazovce
- Zachycení celé obrazovky pomocí objektivu typu rybí oko
- Přechodové efekty nasvícené stěny
- Vhodné pro televize do 65 palců
- Ovládání a konfigurace přes aplikaci Hue
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
černá a bílá
Materiál
PVC
Silikon