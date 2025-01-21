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Detailní záběr zadní strany Světelné pásy Sada Philips Hue Play: gradientní pás 65&quot; + synchronizace s obrazovkou
Detailní záběr zadní strany Světelné pásy Sada Philips Hue Play: gradientní pás 65&quot; + synchronizace s obrazovkou
Používání produktu Světelné pásy Sada Philips Hue Play: gradientní pás 65&quot; + synchronizace s obrazovkou
Používání produktu Světelné pásy Sada Philips Hue Play: gradientní pás 65&quot; + synchronizace s obrazovkou
Používání produktu Světelné pásy Sada Philips Hue Play: gradientní pás 65&quot; + synchronizace s obrazovkou
Používání produktu Světelné pásy Sada Philips Hue Play: gradientní pás 65&quot; + synchronizace s obrazovkou
Používání produktu Světelné pásy Sada Philips Hue Play: gradientní pás 65&quot; + synchronizace s obrazovkou

Sada Philips Hue Play: gradientní pás 65" + synchronizace s obrazovkou

Vstupte do světa Hue zábavy s touto synchronizační sadou, která obsahuje zařízení pro synchronizaci TV obrazovky a gradientní světelný pás s barevnými efekty. Fisheye objektiv pro synchronizaci obrazovky snímá vše, co je na obrazovce, a synchronizuje obsah se světelným pásem, čímž zajišťuje optimalizovanou synchronizaci barev s efekty osvětlení stěny, které reagují v reálném čase. Vše snadno nastavíte v aplikaci Hue a můžete si užít své oblíbené filmy, seriály a hry jako nikdy předtím!

Nejzajímavější výrobky

  • Optimalizované sladění barev na obrazovce
  • Zachycení celé obrazovky pomocí objektivu typu rybí oko
  • Přechodové efekty nasvícené stěny
  • Vhodné pro televize do 65 palců
  • Ovládání a konfigurace přes aplikaci Hue
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Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    černá a bílá

  • Materiál

    PVC

    Silikon

Odolnost

Ochrana životního prostředí

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Charakteristika světla

Světelný řetěz / světelný pás

Rozměry a hmotnost balení

Informace o balení

Spotřeba elektrické energie

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Bridge

Žárovka

Obsah balení

Podporované systémy

Jiné