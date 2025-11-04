Podpora
Twilight bedside lamp with a black matte conical base, angled dome-shaped shade, cork accent, and visible power cord.

Svítidlo Twilight sleep and wake-up, černé

Tato noční lampička je navržená tak, abyste se během dne cítili energičtější. Využívá vědecky podložené scény na osvětlení, které vám zlepší náladu. Díky technologii promítání gradientu ColorCast vnáší pohodu do vaší ložnice.

  • Technologie ColorCast
  • Duální světelný zdroj
  • Ztlumení světla na velice nízkou úroveň
  • Vlastní automatizace probouzení a usínání
Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    Černá

  • Materiál

    Syntetika

