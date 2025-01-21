Světelná síť Festavia – 1 m × 3,5 m, 250 LED
Zahalte svou zahradu sítí kouzelného osvětlení! Světelná síť Festavia je určena pro venkovní použití a oživuje každý okamžik dekorativním, slavnostním osvětlením. Užijte si živé přechody různých barev nebo teplé až studené bílé světlo — ideální pro každé roční období, oslavu nebo náladu. Přehoďte světelnou síť Festavia přes keře, ploty nebo zábradlí balkonů a každý prostor ihned ožije. Díky odolnosti vůči povětrnostním vlivům a krytí IP54 je můžete nechat venku po celý rok. Objevte ještě větší magii, když použijete osvětlení Festavia s Hue Bridge! Oživte každý okamžik dynamickými efekty – od jiskřících hvězd přes tančící plameny až po jemné mihotání svíčky. Pro skutečně intenzivní zážitek synchronizujte osvětlení s hudbou a sledujte, jak tančí, ztlumuje se a mění barvy přesně do rytmu. Díky dokonalé integraci do ekosystému Hue září Festavia v harmonii s vaším venkovním osvětlením Hue a nabízí jednoduché ovládání a možnosti přizpůsobení prostřednictvím aplikace Hue a hlasových asistentů.
Nejzajímavější výrobky
- 1 × 3,5 m s 250 LED diodami
- Bílé i barevné přechody
- Synchronizace s hudbou a dynamickými efekty
- Černý kabel
- Použití v exteriérech
Speciální styly světelných řetězů
Jakmile nastavíte svou scénu, udělejte ji jedinečnou! Použijte Lineární styl pro barevný přechod v jedné linii, Rozptýlený styl pro náhodné uspořádání barev nebo Zrcadlený styl pro zrcadlení barev od středu řetězce.
Flexibilní i sváteční zároveň
Kolem vánočního stromečku, vetkané do girlandy nebo podél schodů – ať už svítidla Festavia použijete kdekoli, díky jejich flexibilitě bude výzdoba snadno vypadat tak, jak si představujete.
Vlastní nastavení v aplikaci Hue
Nastavte si všechno v aplikaci Hue a získejte okamžitou kontrolu nad světelnými řetězy i všemi ostatními světly. Přes aplikaci Hue můžete taky nastavit automatizace a řadu dalších věcí.
Konstrukce do každého počasí
Provedení odolává vodě či povětrnostním vlivům, takže osvětlení není třeba balit po sezóně a zase rozbalovat na Vánoce, Halloween nebo jiné svátky. Díky dlouhé živostnosti 50 000 hodin jej nemusíte sundávat po řadu let a můžete jej využít při jakékoli příležitosti během roku.
Okamžitě použitelné po jednoduchém zapojení
Kulové světelné řetězy mají nízké napětí, takže je můžete jednoduše zapojit do běžné zásuvky pomocí dodaného napájecího zdroje. Není třeba složitě zapojovat žádné dráty. Kromě toho můžete světelné řetězy přidat do vaší nízkonapěťové sestavy a integrovat je s ostatními světly instalovanými ve venkovním prostoru. Kulové světelné řetězy nelze přímo spojit, ale pomocí dodávaného T-konektoru můžete propojit dva řetězy a poté je zapojit do jednoho napájecího zdroje.
Specifikace
Charakteristika zdroje
Charakteristika zdroje
Stmívatelné
Ano