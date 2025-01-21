Světelný závěs Festavia – 1,35 × 2 m, 250 LED
Zahalte svůj domov do závoje kouzelného světla! Světelný závěs Festavia je určen pro použití uvnitř i venku a rozjasní každý okamžik dekorativním, slavnostním osvětlením. Užijte si zářivé barevné přechody v různých odstínech nebo bílé světlo s teplými až studenými tóny na každém řetězu – ideální pro všechna období, oslavy či nálady. Pověste je před okna, na stěny nebo nad postele. Používejte ho celoročně venku díky odolnosti proti povětrnostním vlivům s krytím IP54. Ozdobte fasády, terasy a balkony krásným zářením světelného závěsu a přizpůsobte každý okamžik dynamickými efekty pomocí Festavia a Hue Bridge. Vyberte si mezi jiskřivými hvězdami, tančícími plameny nebo jemným mihotáním svíčky. Pro skutečně intenzivní zážitek synchronizujte osvětlení s hudbou a sledujte, jak tančí, ztlumuje se a mění barvy přesně do rytmu. Festavia je plynule bezproblémově integrována do ekosystému Hue a září v harmonii s vaším vnitřním i venkovním osvětlením, přičemž nabízí snadné ovládání a přizpůsobení prostřednictvím aplikace Hue a hlasových asistentů.
Nejzajímavější výrobky
- 1,35 × 2 m s 250 LED diodami
- Bílé i barevné přechody
- Synchronizace s hudbou a dynamickými efekty
- Průhledný kabel
- Použití v interiérech i exteriérech
Speciální styly světelných řetězů
Jakmile nastavíte svou scénu, udělejte ji jedinečnou! Použijte Lineární styl pro barevný přechod v jedné linii, Rozptýlený styl pro náhodné uspořádání barev nebo Zrcadlený styl pro zrcadlení barev od středu řetězce.
Flexibilní i sváteční zároveň
Kolem vánočního stromečku, vetkané do girlandy nebo podél schodů – ať už svítidla Festavia použijete kdekoli, díky jejich flexibilitě bude výzdoba snadno vypadat tak, jak si představujete.
Vlastní nastavení v aplikaci Hue
Nastavte si všechno v aplikaci Hue a získejte okamžitou kontrolu nad světelnými řetězy i všemi ostatními světly. Přes aplikaci Hue můžete taky nastavit automatizace a řadu dalších věcí.
Konstrukce do každého počasí
Provedení odolává vodě či povětrnostním vlivům, takže osvětlení není třeba balit po sezóně a zase rozbalovat na Vánoce, Halloween nebo jiné svátky. Díky dlouhé živostnosti 50 000 hodin jej nemusíte sundávat po řadu let a můžete jej využít při jakékoli příležitosti během roku.
Okamžitě použitelné po jednoduchém zapojení
Kulové světelné řetězy mají nízké napětí, takže je můžete jednoduše zapojit do běžné zásuvky pomocí dodaného napájecího zdroje. Není třeba složitě zapojovat žádné dráty. Kromě toho můžete světelné řetězy přidat do vaší nízkonapěťové sestavy a integrovat je s ostatními světly instalovanými ve venkovním prostoru. Kulové světelné řetězy nelze přímo spojit, ale pomocí dodávaného T-konektoru můžete propojit dva řetězy a poté je zapojit do jednoho napájecího zdroje.
Specifikace
Charakteristika zdroje
Charakteristika zdroje
Stmívatelné
Ano