*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Bílý kabel pro závěsná svítidla
Žárovky Lightguide jsou určeny k tomu, aby byly vidět, a tento kabel pro závěsná svítidla v bílé barvě se k nim skvěle hodí. Tato svítidla s kovovým držákem a kabelem omotaným látkou dodají každé místnosti moderní vzhled a prozáří ji barevným světlem.
Nejzajímavější výrobky
- Určeno pro žárovky Lightguide
- Černé nebo bílé provedení
- K použití s vláknovými žárovkami G125 a ST72
- Nastavitelná výška
Sladěný kabel závěsného svítidla
Vneste do jakékoli oblasti svého domova minimalistický styl. Pořiďte si tyhle kabely závěsných svítidel navržené speciálně pro žárovky Lightguide (prodávají se samostatně). Kabel je k dostání v černé nebo bílé barvě a má kovový držák, který dokonale zakryje základnu žárovky, takže do vašeho interiéru krásně zapadne. Zavěste od stropu jeden kabel a získáte decentní vzhled, případně jich použijte víc najednou, když máte chuť na větší porci designové individuality.
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
hliník