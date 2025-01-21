Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Žárovka Bílý kabel pro závěsná svítidla

Bílý kabel pro závěsná svítidla

Žárovky Lightguide jsou určeny k tomu, aby byly vidět, a tento kabel pro závěsná svítidla v bílé barvě se k nim skvěle hodí. Tato svítidla s kovovým držákem a kabelem omotaným látkou dodají každé místnosti moderní vzhled a prozáří ji barevným světlem.

  • Určeno pro žárovky Lightguide
  • Černé nebo bílé provedení
  • K použití s vláknovými žárovkami G125 a ST72
  • Nastavitelná výška
Sladěný kabel závěsného svítidla

Sladěný kabel závěsného svítidla

Vneste do jakékoli oblasti svého domova minimalistický styl. Pořiďte si tyhle kabely závěsných svítidel navržené speciálně pro žárovky Lightguide (prodávají se samostatně). Kabel je k dostání v černé nebo bílé barvě a má kovový držák, který dokonale zakryje základnu žárovky, takže do vašeho interiéru krásně zapadne. Zavěste od stropu jeden kabel a získáte decentní vzhled, případně jich použijte víc najednou, když máte chuť na větší porci designové individuality.

    White

  • Materiál

    hliník

