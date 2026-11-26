17. februar 2026

Har du nogensinde gået gennem en professionelt anlagt have eller et luksus resort om natten og lagt mærke til, hvordan lyset synes at omfavne jorden og guide dine skridt uden nogensinde at blænde dig? De elegante, korte lodrette stolper kaldes piedestallamper.

Piedestallamper er jordmonterede lamper, der er designet til at give belysning på lavt niveau. I modsætning til høje gadelamper, der kan kaste hårde skygger, fokuserer piedestallamper lyset præcis dér, hvor du har brug for det—på jorden. De fungerer både som praktiske markører og æstetiske detaljer og bygger bro mellem sikkerhed og stil i moderne landskabsdesign.