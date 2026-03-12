Wall panel hexagon startsæt (21 panels) + Philips Hue Wall light module

3.314,00 kr.

Nyhed
Nærbillede af forsiden af Wall panel hexagon startsæt (21 panels) + Philips Hue Wall light module
På lager
  • Køb nu, betal senere med Klarna
  • Fri fragt over 500 kr.
  • 30 dages gratis retur
  • 2-3 dages levering
  • Sikker checkout

Om Wall panel hexagon startsæt (21 panels) + Philips Hue Wall light module

Tilføj stemningsfuld og kreativ belysning til stuen, spisestuen eller hjemmekontoret med Nanoleafs ikoniske sekskantede vægpaneler, og integrér dem i dit Hue-økosystem ved blot at klikke det medfølgende Philips Hue Wall light module på et af panelerne. Integrationen giver dig mulighed for at styre og tilpasse Nanoleaf-panelerne sammen med dine Hue-lys direkte i Hue-appen. Skab personlige vægdesigns med lys, og inkludér dem i dine Hue-lysscener og automatiseringer for en sammenhængende oplevelse i hele rummet. Uanset om du vil skabe den rette stemning til filmaftenen eller få fornyet energi på hjemmekontoret, får dine Nanoleaf-paneler nu glæde af hele Hue-oplevelsen.

  • 21 sekskantede paneler + Wall light module
  • Styr med Hue appen eller din stemme
  • Styr op til 100 paneler i Hue-appen
  • Inkludér Nanoleaf i dine lysscener
  • Skab en samlet lysoplevelse i hele rummet
  • Nem opsætning i Hue-appen
  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay