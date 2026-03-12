Tilføj stemningsfuld og kreativ belysning til stuen, spisestuen eller hjemmekontoret med Nanoleafs ikoniske sekskantede vægpaneler, og integrér dem i dit Hue-økosystem ved blot at klikke det medfølgende Philips Hue Wall light module på et af panelerne. Integrationen giver dig mulighed for at styre og tilpasse Nanoleaf-panelerne sammen med dine Hue-lys direkte i Hue-appen. Skab personlige vægdesigns med lys, og inkludér dem i dine Hue-lysscener og automatiseringer for en sammenhængende oplevelse i hele rummet. Uanset om du vil skabe den rette stemning til filmaftenen eller få fornyet energi på hjemmekontoret, får dine Nanoleaf-paneler nu glæde af hele Hue-oplevelsen.



21 sekskantede paneler + Wall light module

Styr med Hue appen eller din stemme

Styr op til 100 paneler i Hue-appen

Inkludér Nanoleaf i dine lysscener

Skab en samlet lysoplevelse i hele rummet

Nem opsætning i Hue-appen