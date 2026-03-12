Dimmer switch, kablet (1 kanal)
Om Dimmer switch, kablet (1 kanal)
Forbind dine ikke-intelligente dæmpbare lamper til dit Philips Hue økosystem, og få nem og bekvem styring. Den kablede lysdæmper giver dig mulighed for at styre de fleste almindelige lamper sammen med dine eksisterende Hue lyskilder – en problemfri alt-i-én-oplevelse. Du behøver ikke at udskifte dine antikke lysekroner eller designerlamper. Gør dine eksisterende favoritlamper intelligente! Styr dem i Hue appen – med stemmestyring eller direkte fra din vægkontakt. Indstil automatiseringer, der passer til din hverdag, og inkluder lys i scener. Det kompakte modul installeres bag vægkontakten og får strøm fra elnettet – uden behov for batteri. Hvis du udskifter en lysdæmper, skal der anvendes en trykkontakt for at kunne betjene dette produkt. Som en del af Hue økosystemet, baseret på et stabilt Zigbee netværk, bevarer du kontrollen over din belysning – selv når Wi-Fi er nede.
- Gør ikke-intelligente lamper intelligente
- Styr intelligente og ikke-intelligente lamper
- Indstil automatiseringer og belysningsscener
- Fungerer med eller uden nulleder
- Lås op for mere med en Hue Bridge
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103111937
Design og finish
- Farve
- Lysegrå
- Materiale
- Syntetisk
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Hue Switch medfølger
- Ja
- Midtpunkt
- Ja
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103111937
- Nettovægt
- 0,02 kg
- Bruttovægt
- 0,07 kg
- Højde
- 141 mm
- Længde
- 93 mm
- Bredde
- 45 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004296902
Emballageoplysninger
- EAN
- 8721103111937
Strømforbrug
- Effekt
- 0,4
Service
- Garanti
- 5 år
Tekniske specifikationer
- 230V
- 220-240 V
- IP-kode
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse III – sikker, ekstra lav spænding
Kontakten
- Konfigurerbare knapper
- 1
- Levetid
- 25,000 clicks
- Monteringsmuligheder
- Væg
- Understøttet kabling
- Nulleder, Ingen nulleder
- Udgangskanal
- 1 kanal
- Pærelast
- 5-200 W LED-bagkant (inklusive dæmpbare LED-forkoblinger), 5-20 W LED-forkant, 20-200 W halogen, glødepære – bagkant, 20-200 W halogen, glødepære – forkant
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- Hue app
- iOS 17 eller nyere, Android 12.0 og nyere
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 48 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Matter-funktionalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubs (Thread border-routere)
Andet
- Brugervejledning
- User Manual
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger