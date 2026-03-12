Forbind dine ikke-intelligente dæmpbare lamper til dit Philips Hue økosystem, og få nem og bekvem styring. Den kablede lysdæmper giver dig mulighed for at styre de fleste almindelige lamper sammen med dine eksisterende Hue lyskilder – en problemfri alt-i-én-oplevelse. Du behøver ikke at udskifte dine antikke lysekroner eller designerlamper. Gør dine eksisterende favoritlamper intelligente! Styr dem i Hue appen – med stemmestyring eller direkte fra din vægkontakt. Indstil automatiseringer, der passer til din hverdag, og inkluder lys i scener. Det kompakte modul installeres bag vægkontakten og får strøm fra elnettet – uden behov for batteri. Hvis du udskifter en lysdæmper, skal der anvendes en trykkontakt for at kunne betjene dette produkt. Som en del af Hue økosystemet, baseret på et stabilt Zigbee netværk, bevarer du kontrollen over din belysning – selv når Wi-Fi er nede.

Gør ikke-intelligente lamper intelligente

Styr intelligente og ikke-intelligente lamper

Indstil automatiseringer og belysningsscener

Fungerer med eller uden nulleder

Lås op for mere med en Hue Bridge