Få varmt hvidt lys af høj kvalitet (2700 K) i dit hjem med vores mest intelligente pære til dato. Med en maksimal lysstyrke på 810 lumen og ultralav lysdæmpning kan du virkelig tilpasse din belysning, så den passer til dine behov, og justere den problemfrit fra fuld lysstyrke helt ned til 5% ved hjælp af Hue appen.