Med den sorte Philips Hue White ambiance Buckram får du to spots til at oplyse rummet med. Hver spot kan justeres, så den fremhæver et hjørne af rummet, og med den medfølgende Hue Dimmer switch eller via Bluetooth får du øjeblikkelig kontrol over lyskilden. Opret forbindelse til en Hue Bridge, og få flere funktioner.