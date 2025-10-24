Med bordlampen Philips Hue White ambiance Wellness får du perfekt varmt til køligt hvidt lys med de medfølgende belysningsløsninger Læs, Slap af, Koncentrer dig og Få ny energi. Lyskilden kan nemt styres med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af den medfølgende Hue Dimmer switch. Tilføj en Philips Hue Bridge, og få adgang til samtlige intelligente belysningsfunktioner.