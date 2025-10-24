Wellness bordlampe
Med bordlampen Philips Hue White ambiance Wellness får du perfekt varmt til køligt hvidt lys med de medfølgende belysningsløsninger Læs, Slap af, Koncentrer dig og Få ny energi. Lyskilden kan nemt styres med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af den medfølgende Hue Dimmer switch. Tilføj en Philips Hue Bridge, og få adgang til samtlige intelligente belysningsfunktioner.
Nuværende pris er 749,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- E27 LED pære medfølger
- Bluetooth-betjening via app
- Hue Lysdæmperkontakt medfølger
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Sort
Materiale
Glas