E14 dobbeltpakke
Giv ethvert rum farve med de 2 intelligente kerteformede pærer. De giver varmt til køligt hvidt lys samt 16 millioner farver. Brug Bluetooth til at styre lyset med det samme i et rum eller forbind pærerne til en Hue Bridge, for at få adgang til alle funktioner.
Nuværende pris er 749,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White and color ambiance
- Bluetooth-baseret
- Hue Bridge aktiveret
- Hvidt og farvet lys
- Straksbetjening via Bluetooth
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Mål for pære
Mål (B x H x D)
39x117