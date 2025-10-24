Én pære, E27
Sæt kulør på hjemmet med denne intelligente E27 farvepære. Med 16 millioner farver at vælge imellem kan dette lys give dit hjem en ny personlighed. Slut den til en Hue Bridge for at få adgang til intelligent lysstyring og andre funktioner.
Nuværende pris er 59,95 kr.
Produkt højdepunkter
- White and color ambiance
- Kræver en Hue Bridge
- 1 x E27-pære
- Hvidt og farvet lys
- Dæmpbar
- Intelligent lysstyring med Hue Bridge*
Specifikationer
Mål for pære
Mål (B x H x D)
62x110