Flourish pendel
Få effektiv belysning til enhver lejlighed med Flourish pendlen, hvor du kan vælge alle varme til kølige hvide toner og farvenuancer til din belysning. Kan fungere som en selvstændig lyskilde med Bluetooth eller som en del af dit intelligente belysningssystem med Hue Bridge.
Nuværende pris er 2.649,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White and color ambiance
- Integreret LED
- Bluetooth-betjening via app
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Glas