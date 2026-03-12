Få endnu mere funktionel og farverig stemningsbelysning til alle køkkenbordplader og andre områder under overskabe i hjemmet. Udvid din opsætning med spots under overskabe ved at tilføje op til tre ekstra lys, som tilsluttes via den medfølgende light box. Nu kan du kaste lys over hvert hjørne af køkkenet! Fuldspektret dagslys giver alle nuancer af hvidt lys til rummet, mens Chromasync sikrer præcis farvematchning på tværs af lamperne for et ensartet udtryk. Styr dine lys på din måde – via Hue appen, med stemmen eller med intelligent lysstyring. Lås op for automatiseringer og mere avancerede funktioner med en Hue Bridge.

Fuldspektret dagslys (1000-20.000K)

Justerbart hvidt og farvet lys

Chromasync™ nøjagtig farvematchning

Gør-det-selv-venligt

Styr og tilpas med Hue appen