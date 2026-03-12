Forlænger til Philips Hue spot til under overskabe
Midlertidigt udsolgt
Om Forlænger til Philips Hue spot til under overskabe
Få endnu mere funktionel og farverig stemningsbelysning til alle køkkenbordplader og andre områder under overskabe i hjemmet. Udvid din opsætning med spots under overskabe ved at tilføje op til tre ekstra lys, som tilsluttes via den medfølgende light box. Nu kan du kaste lys over hvert hjørne af køkkenet! Fuldspektret dagslys giver alle nuancer af hvidt lys til rummet, mens Chromasync sikrer præcis farvematchning på tværs af lamperne for et ensartet udtryk. Styr dine lys på din måde – via Hue appen, med stemmen eller med intelligent lysstyring. Lås op for automatiseringer og mere avancerede funktioner med en Hue Bridge.
- Fuldspektret dagslys (1000-20.000K)
- Justerbart hvidt og farvet lys
- Chromasync™ nøjagtig farvematchning
- Gør-det-selv-venligt
- Styr og tilpas med Hue appen
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103138514
Pære egenskaber
- Dæmpbar
- Ja
Design og finish
- Farve
- Sort
- Materiale
- Aluminium, Formstøbt aluminium, Polykarbonat
Holdbarhed
- Antal tændingscyklusser
- 50.000
- Normeret levetid
- 25.000
- Omgivelsestemperaturområde
- +10 til +25 °C
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Justerbar højde
- Nej
- Justerbart spothoved
- No
- Batterier inkluderet
- Nej
- Vælg din farve
- Ja
- Integreret LED
- Ja
- Bærbar
- Nej
Lysegenskaber
- Spredningsvinkel
- 49
- Farvegengivelsesindeks (CRI)
- >80
- Farvetemperatur
- 1000-20000 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt
- 0.5
- Lyseffekt (nominel) (nom.)
- 108
Diverse
- Specielt designet til
- Soveværelse, Hjemmekontor, Køkken, Stue
- Styling
- Funktionel
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103138514
- Nettovægt
- 0,2 kg
- Bruttovægt
- 0,35 kg
- Højde
- 72 mm
- Længde
- 245 mm
- Bredde
- 125 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004346301
Strømforbrug
- Strømforbrug i standby
- 0,1
- Effekt
- 2,6
- Energiforbrug kWh/1000 t.
- 2,6
Produktmål og -vægt
- Samlet højde
- 20 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- Lysstyrke ved 4000 K
- 250
- Pæreteknologi
- LED
- Lysfarve
- Farvet og hvidt lys (RGBW)
- 230V
- 220-240 V
- Pære med wattforbrug inkluderet
- n/a
- IP-kode
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II og III – kombinerer DI og SELV
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Lysstyrke ved 2700 K
- 240
- Antal lyskilder
- 1
- UL Våd/fugtig/tør placering
- Dry location
- Registrering af radiofrekvens
- MotionAwareTM
- Zigbee-repeater-funktionalitet
- Ja
- Monteringsmuligheder
- Kabinetter
Pæren
- Formfaktor
- Spotlight
- Opgraderbar software
- Ja
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- Hue app
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Matter-funktionalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubs (Thread border-routere)
Andet
- Brugervejledning
- User Manual
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger