Gradient linear light bar, 2-pak

Nærbillede af forsiden af Hue White and color ambiance Gradient linear light bar, 2-pak
Nærbillede af bagsiden af Hue White and color ambiance Gradient linear light bar, 2-pak
Nærbillede af bagsiden af Hue White and color ambiance Gradient linear light bar, 2-pak
Detaljeret nærbillede af Hue White and color ambiance Gradient linear light bar, 2-pak
Skitserede dimensioner af Hue White and color ambiance Gradient linear light bar, 2-pak
Skitserede dimensioner af Hue White and color ambiance Gradient linear light bar, 2-pak
Emballagens indhold af Hue White and color ambiance Gradient linear light bar, 2-pak
Emballage af Hue White and color ambiance Gradient linear light bar, 2-pak
Midlertidigt udsolgt

Er udelukket fra alle kampagner og tilbud

Om Gradient linear light bar, 2-pak

Disse lys til montering under overskabe er perfekte til køkkenet eller andre steder i hjemmet med skabe og hylder. De kombinerer funktionel belysning og stemningsbelysning til enhver situation. Tilbered måltider i klare dagslystoner, spis i et blødt varmt skær, og hyg jer derefter i en gradient af farverigt lys, der skaber levende vægbelysningseffekter. Fuldspektret dagslys giver alle nuancer af hvidt lys til rummet, mens Chromasync sikrer præcis farvematchning på tværs af lamperne for et ensartet udtryk. Gør-det-selv-venlig: Monter nemt denne premium lakerede aluminiumslampe under køkkenskabe eller hylder, og tilslut den til din eksisterende stikkontakt. Start med en lige gradient 2-pak, og udvid ved at serieforbinde lamper op til 3 meter med i alt fem lamper. Styr dine lys på din måde – via appen, med stemmen eller smart lysstyring. Lås op for automatiseringer og mere avancerede funktioner med en Hue Bridge.

  • Fuldspektret dagslys (1000-20.000K)
  • Gradient lyseffekt
  • Chromasync™ nøjagtig farvematchning
  • Gør-det-selv-venligt
  • Styr og tilpas med Hue appen
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