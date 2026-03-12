Disse lys til montering under overskabe er perfekte til køkkenet eller andre steder i hjemmet med skabe og hylder. De kombinerer funktionel belysning og stemningsbelysning til enhver situation. Tilbered måltider i klare dagslystoner, spis i et blødt varmt skær, og hyg jer derefter i en gradient af farverigt lys, der skaber levende vægbelysningseffekter. Fuldspektret dagslys giver alle nuancer af hvidt lys til rummet, mens Chromasync sikrer præcis farvematchning på tværs af lamperne for et ensartet udtryk. Gør-det-selv-venlig: Monter nemt denne premium lakerede aluminiumslampe under køkkenskabe eller hylder, og tilslut den til din eksisterende stikkontakt. Start med en lige gradient 2-pak, og udvid ved at serieforbinde lamper op til 3 meter med i alt fem lamper. Styr dine lys på din måde – via appen, med stemmen eller smart lysstyring. Lås op for automatiseringer og mere avancerede funktioner med en Hue Bridge.

Fuldspektret dagslys (1000-20.000K)

Gradient lyseffekt

Chromasync™ nøjagtig farvematchning

Gør-det-selv-venligt

Styr og tilpas med Hue appen