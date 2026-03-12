Gradient linear light bar, 2-pak
Om Gradient linear light bar, 2-pak
Disse lys til montering under overskabe er perfekte til køkkenet eller andre steder i hjemmet med skabe og hylder. De kombinerer funktionel belysning og stemningsbelysning til enhver situation. Tilbered måltider i klare dagslystoner, spis i et blødt varmt skær, og hyg jer derefter i en gradient af farverigt lys, der skaber levende vægbelysningseffekter. Fuldspektret dagslys giver alle nuancer af hvidt lys til rummet, mens Chromasync sikrer præcis farvematchning på tværs af lamperne for et ensartet udtryk. Gør-det-selv-venlig: Monter nemt denne premium lakerede aluminiumslampe under køkkenskabe eller hylder, og tilslut den til din eksisterende stikkontakt. Start med en lige gradient 2-pak, og udvid ved at serieforbinde lamper op til 3 meter med i alt fem lamper. Styr dine lys på din måde – via appen, med stemmen eller smart lysstyring. Lås op for automatiseringer og mere avancerede funktioner med en Hue Bridge.
- Fuldspektret dagslys (1000-20.000K)
- Gradient lyseffekt
- Chromasync™ nøjagtig farvematchning
- Gør-det-selv-venligt
- Styr og tilpas med Hue appen
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103138637
Pære egenskaber
- Dæmpbar
- Ja
Design og finish
- Farve
- Hvid
- Materiale
- Aluminium, Formstøbt aluminium, Polykarbonat
Holdbarhed
- Antal tændingscyklusser
- 50.000
- Normeret levetid
- 25.000
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Justerbar højde
- Nej
- Justerbart spothoved
- No
- Batterier inkluderet
- Nej
- Vælg din farve
- Ja
- Integreret LED
- Ja
- Bærbar
- Nej
Lysegenskaber
- Spredningsvinkel
- 120
- Farvegengivelsesindeks (CRI)
- >80
- Farvetemperatur
- 1000-20000 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt
- 0.5
- Lyseffekt (nominel) (nom.)
- 90
Diverse
- Specielt designet til
- Soveværelse, Hjemmekontor, Køkken, Stue
- Styling
- Funktionel
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103138637
- Nettovægt
- 1,2 kg
- Bruttovægt
- 1,5 kg
- Højde
- 72 mm
- Længde
- 630 mm
- Bredde
- 146 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004346501
Strømforbrug
- Strømforbrug i standby
- 0,1
- Effekt
- 16
Produktmål og -vægt
- Samlet højde
- 29 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- Lysstyrke ved 4000 K
- 1.400
- Pæreteknologi
- LED
- Lysfarve
- Farvet gradientlys og hvidt lys (RGBICW)
- 230V
- 220-240 V
- Pære med wattforbrug inkluderet
- n/a
- IP-kode
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II og III – kombinerer DI og SELV
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Lysstyrke ved 2700 K
- 980
- Antal lyskilder
- 2
- Registrering af radiofrekvens
- MotionAwareTM
- Zigbee-repeater-funktionalitet
- Ja
- Monteringsmuligheder
- Kabinetter
Pæren
- Formfaktor
- Yes
- Opgraderbar software
- Ja
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- Hue app
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Matter-funktionalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubs (Thread border-routere)
Andet
- Brugervejledning
- Ingen manual tilgængelig
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger