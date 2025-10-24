Iris, kobber, special edition
Skab den rette stemning i alle rum med Philips Hue Iris limited edition lampen, som fås i sølv, guld, kobber og rosa. Dens lys bader på én og samme tid væggen i farver og giver en behagelig baggrundsbelysning. Tilføj en Hue Bridge for at få adgang til flere funktioner.
Nuværende pris er 899,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White and color ambiance
- Integreret LED
- Straksbetjening via Bluetooth
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Kobber
Materiale
Syntetisk
Metal