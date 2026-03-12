Alsidige spots, der giver det perfekte lys på enhver køkkenbordplade eller på andre overflader under overskabe rundt om i hjemmet. Fuldspektret dagslys giver et bredt udvalg af hvide lysnuancer – fra klart, køligt hvidt lys til fokuseret madlavning til bløde, varme toner til en afslappende middag. Indstil spotlysene til en af 16 millioner farver, og gør dine skabe til et dekorativt element, eller skab en levende stemning til samvær. Chromasync-teknologi sikrer præcis farvematchning på tværs af alle lyskilder. Disse gør-det-selv-venlige spotlys er nemme at montere under køkkenskabe eller hylder og tilsluttes din eksisterende stikkontakt. Start med en pakke med 3 spots, og tilføj op til tre ekstra lyskilder til strømudtaget med den medfølgende tilslutningsboks. Styr dine lys på din måde – via Hue appen, med stemmen eller med intelligent lysstyring. Lås op for automatiseringer og mere avancerede funktioner med en Hue Bridge.

Fuldspektret dagslys (1000-20.000K)

Justerbart hvidt og farvet lys

Chromasync™ nøjagtig farvematchning

Gør-det-selv-venligt

Styr og tilpas med Hue appen