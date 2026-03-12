Philips Hue spot til under overskabe, 3-pak
Om Philips Hue spot til under overskabe, 3-pak
Alsidige spots, der giver det perfekte lys på enhver køkkenbordplade eller på andre overflader under overskabe rundt om i hjemmet. Fuldspektret dagslys giver et bredt udvalg af hvide lysnuancer – fra klart, køligt hvidt lys til fokuseret madlavning til bløde, varme toner til en afslappende middag. Indstil spotlysene til en af 16 millioner farver, og gør dine skabe til et dekorativt element, eller skab en levende stemning til samvær. Chromasync-teknologi sikrer præcis farvematchning på tværs af alle lyskilder. Disse gør-det-selv-venlige spotlys er nemme at montere under køkkenskabe eller hylder og tilsluttes din eksisterende stikkontakt. Start med en pakke med 3 spots, og tilføj op til tre ekstra lyskilder til strømudtaget med den medfølgende tilslutningsboks. Styr dine lys på din måde – via Hue appen, med stemmen eller med intelligent lysstyring. Lås op for automatiseringer og mere avancerede funktioner med en Hue Bridge.
- Fuldspektret dagslys (1000-20.000K)
- Justerbart hvidt og farvet lys
- Chromasync™ nøjagtig farvematchning
- Gør-det-selv-venligt
- Styr og tilpas med Hue appen
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103138699
Pære egenskaber
- Dæmpbar
- Ja
Design og finish
- Farve
- Hvid
- Materiale
- Aluminium, Formstøbt aluminium, Polykarbonat
Holdbarhed
- Antal tændingscyklusser
- 50.000
- Omgivelsestemperaturområde
- +10 til +25 °C
- Normeret levetid
- 25.000
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Justerbar højde
- Nej
- Justerbart spothoved
- No
- Batterier inkluderet
- Nej
- Vælg din farve
- Ja
- Integreret LED
- Ja
- Bærbar
- Nej
Lysegenskaber
- Spredningsvinkel
- 49
- Farvegengivelsesindeks (CRI)
- >80
- Farvetemperatur
- 1000-20000 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt
- 0.5
- Lyseffekt (nominel) (nom.)
- 108
Diverse
- Specielt designet til
- Soveværelse, Hjemmekontor, Køkken, Stue
- Styling
- Funktionel
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103138699
- Nettovægt
- 0,9 kg
- Bruttovægt
- 1,25 kg
- Højde
- 72 mm
- Længde
- 365 mm
- Bredde
- 232 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004346601
Strømforbrug
- Strømforbrug i standby
- 0,1
- Effekt
- 7,8
- Energiforbrug kWh/1000 t.
- 7,8
Produktmål og -vægt
- Samlet højde
- 20 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- Lysstyrke ved 4000 K
- 750
- Pæreteknologi
- LED
- Lysfarve
- Farvet og hvidt lys (RGBW)
- 230V
- 220-240 V
- Pære med wattforbrug inkluderet
- n/a
- IP-kode
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II og III – kombinerer DI og SELV
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Lysstyrke ved 2700 K
- 720
- Antal lyskilder
- 3
- UL Våd/fugtig/tør placering
- Dry location
- Registrering af radiofrekvens
- MotionAwareTM
- Zigbee-repeater-funktionalitet
- Ja
- Monteringsmuligheder
- Kabinetter
Pæren
- Formfaktor
- Spotlight
- Opgraderbar software
- Ja
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- Hue app
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Matter-funktionalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubs (Thread border-routere)
Andet
- Brugervejledning
- User Manual
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger