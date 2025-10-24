Tilbud
Sana væglampe
Philips Hue White and color ambiance Sana væglampen har et slankt design og en indirekte lyseffekt, som giver din indretning et moderne strejf. Uanset om du vælger en af de hvide nuancer eller farvet lys, skaber Sana den perfekte atmosfære.
Nuværende pris er 909,30 kr., oprindelig pris er 1.299,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White and color ambiance
- Integreret LED
- White
- Intelligent styring med Hue Bridge*
Specifikationer
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Aluminium