Under-cabinet bar, forlænger
Midlertidigt udsolgt
Om Under-cabinet bar, forlænger
Få endnu mere funktionel belysning og stemningslys, der passer til ethvert øjeblik i køkkenet eller andre steder i hjemmet. Forlæng din Under-cabinet gradient linear bar opsætning med denne forlænger. Forbind flere Under-cabinet gradient linear bars til en samlet længde på 3 meter med i alt fem lamper. Få gradient og hvidt lys til hvert hjørne af køkkenet eller andre rum med skabe eller hylder. Fuldspektret dagslys giver alle nuancer af hvidt lys til rummet, mens Chromasync sikrer præcis farvematchning på tværs af lamperne for et ensartet udtryk. Styr dine lys på din måde – via appen, med stemmen eller smart lysstyring. Lås op for automatiseringer og mere avancerede funktioner med en Hue Bridge.
- Fuldspektret dagslys (1000-20.000K)
- Gradient lyseffekt
- Chromasync™ nøjagtig farvematchning
- Gør-det-selv-venligt
- Styr og tilpas med Hue appen
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103138330
Pære egenskaber
- Dæmpbar
- Ja
Design og finish
- Farve
- Sort
- Materiale
- Aluminium, Formstøbt aluminium, Polykarbonat
Holdbarhed
- Antal tændingscyklusser
- 50.000
- Normeret levetid
- 25.000
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Justerbar højde
- Nej
- Justerbart spothoved
- No
- Batterier inkluderet
- Nej
- Vælg din farve
- Ja
- Integreret LED
- Ja
- Bærbar
- Nej
Lysegenskaber
- Spredningsvinkel
- 120
- Farvegengivelsesindeks (CRI)
- >80
- Farvetemperatur
- 1000-20000 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt
- 0.5
- Lyseffekt (nominel) (nom.)
- 90
Diverse
- Specielt designet til
- Soveværelse, Hjemmekontor, Køkken, Stue
- Styling
- Funktionel
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103138330
- Nettovægt
- 0,48 kg
- Bruttovægt
- 0,6 kg
- Højde
- 54 mm
- Længde
- 630 mm
- Bredde
- 70 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004346001
Strømforbrug
- Strømforbrug i standby
- 0,1
- Effekt
- 8
Produktmål og -vægt
- Samlet højde
- 29 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- Lysstyrke ved 4000 K
- 700
- Pæreteknologi
- LED
- Lysfarve
- Farvet gradientlys og hvidt lys (RGBICW)
- 230V
- 220-240 V
- Pære med wattforbrug inkluderet
- n/a
- IP-kode
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II og III – kombinerer DI og SELV
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Lysstyrke ved 2700 K
- 490
- Antal lyskilder
- 1
- Registrering af radiofrekvens
- MotionAwareTM
- Zigbee-repeater-funktionalitet
- Ja
- Monteringsmuligheder
- Kabinetter
Pæren
- Formfaktor
- Yes
- Opgraderbar software
- Ja
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- Hue app
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Matter-funktionalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubs (Thread border-routere)
Andet
- Brugervejledning
- Ingen manual tilgængelig
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger