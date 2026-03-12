Få endnu mere funktionel belysning og stemningslys, der passer til ethvert øjeblik i køkkenet eller andre steder i hjemmet. Forlæng din Under-cabinet gradient linear bar opsætning med denne forlænger. Forbind flere Under-cabinet gradient linear bars til en samlet længde på 3 meter med i alt fem lamper. Få gradient og hvidt lys til hvert hjørne af køkkenet eller andre rum med skabe eller hylder. Fuldspektret dagslys giver alle nuancer af hvidt lys til rummet, mens Chromasync sikrer præcis farvematchning på tværs af lamperne for et ensartet udtryk. Styr dine lys på din måde – via appen, med stemmen eller smart lysstyring. Lås op for automatiseringer og mere avancerede funktioner med en Hue Bridge.

Fuldspektret dagslys (1000-20.000K)

Gradient lyseffekt

Chromasync™ nøjagtig farvematchning

Gør-det-selv-venligt

Styr og tilpas med Hue appen