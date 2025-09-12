Installer eller geninstaller nemt dine Hue Flux og Flux ultra-bright LED strips på en hvilken som helst overflade i dit hjem med disse specialdesignede monteringsbeslag. Skruer og tape medfølger, hvilket sikrer nem montering under skabe og på vægge med struktur samt giver lang installationsstøtte. Det gennemsigtige design sikrer uafbrudt lys med både ensartethed og kvalitet.