Hue Flux fleksibelt stik 4-pak
Brug kablet til at skabe mørklægningshuller i Hue Flux og Flux ultra-bright LED strips. Placér det 50 cm lange kabel mellem to LED strips, hvor du ikke ønsker lys. Det er fleksibelt og ideelt til at springe over dørkarme, hylder, trapper og andre overflader, som du ikke vil have belyst.
Produkt højdepunkter
- 50 cm stik til kompleks installation
- Perfekt lysovergang
- Muliggør præcis installation
- Sikker og nem anvendelse
- Inkluderer 4 fleksible stik
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
PVC
Plastik