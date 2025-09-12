Genbrug og forbind effektivt stykker af en Flux eller Flux ultra-bright LED strip uden at bøje eller beskadige dem. Hjørnestikket er designet til at forbinde to stykker LED strips i en 90-graders vinkel til brug til loftshjørner, inddækninger under skabe og fremhævelse af rammer og spejle – alt sammen uden at gå på kompromis med lysets ensartethed eller kvalitet.