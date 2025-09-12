Support
Nærbillede af forsiden af Lightstrips Hue Flux hjørnestik 4-pak

Hue Flux hjørnestik 4-pak

Genbrug og forbind effektivt stykker af en Flux eller Flux ultra-bright LED strip uden at bøje eller beskadige dem. Hjørnestikket er designet til at forbinde to stykker LED strips i en 90-graders vinkel til brug til loftshjørner, inddækninger under skabe og fremhævelse af rammer og spejle – alt sammen uden at gå på kompromis med lysets ensartethed eller kvalitet.

Produkt højdepunkter

  • Forbind 2 stykker LED strips
  • 90-graders hjørnestik
  • Giver ensartet lys
  • Gør-det-selv-venligt
  • Inkluderer 4 hjørnestik
Se alle produktspecifikationer
Find en produktmanual

Specifikationer

Design og finish

  • Farve

    Hvid

  • Materiale

    Plastik

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

Diverse

Emballagemål og -vægt

Produktmål og -vægt

Service

Hvad er understøttet

Andet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay