Oplys lange gange, loftslister og store køkkenskabe med en nemt installeret forlænger, der er kompatibel med Hue Flux and Hue Flux ultra-bright LED strips. Få en problemfri oplevelse uden at gå på kompromis med stemning eller lyskvalitet. Føj gradienter af fyldige farver og kraftigt, ægte hvidt lys til endnu flere hjørner af dit hjem. Chromasync™-teknologi giver præcis farveblanding og et fejlfrit lysudtryk.