Hue Flux LED strip forlænger 2 m
Oplys dine større indendørs rum med en forlænger, der er nem at installere og er kompatibel med Hue Flux og Hue Flux ultra-bright LED strips. Få en problemfri oplevelse uden at gå på kompromis med stemning eller lyskvalitet. Føj gradienter af fyldige farver og kraftigt, ægte hvidt lys til endnu flere hjørner af dit hjem. Chromasync™-teknologi giver præcis farveblanding og et fejlfrit lysudtryk.
Produkt højdepunkter
- 2 m LED strip forlænger
- Nem at installere
- Maks. forlængerkabel på 20 meter
- Kraftigt, ægte hvidt lys
- Chromasync™ nøjagtig farvetilpasning
Specifikationer
Design og finish
Farve
Hvid
Farve(r)
Multi Color
Materiale
Silikone