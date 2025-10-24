Support
Hue Flux LED strip forlænger 2 m

Oplys dine større indendørs rum med en forlænger, der er nem at installere og er kompatibel med Hue Flux og Hue Flux ultra-bright LED strips. Få en problemfri oplevelse uden at gå på kompromis med stemning eller lyskvalitet. Føj gradienter af fyldige farver og kraftigt, ægte hvidt lys til endnu flere hjørner af dit hjem. Chromasync™-teknologi giver præcis farveblanding og et fejlfrit lysudtryk.

Varen er ikke længere tilgængelig

Download produkt informationsarket

Produkt højdepunkter

  • 2 m LED strip forlænger
  • Nem at installere
  • Maks. forlængerkabel på 20 meter
  • Kraftigt, ægte hvidt lys
  • Chromasync™ nøjagtig farvetilpasning
Specifikationer

Design og finish

  • Farve

    Hvid

  • Farve(r)

    Multi Color

  • Materiale

    Silikone

Holdbarhed

Miljø

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

Lysegenskaber

Lyskæde/lightstrip

Diverse

Emballagemål og -vægt

Emballageoplysninger

Strømforbrug

Produktmål og -vægt

Service

Tekniske specifikationer

Hvad følger med?

Hvad er understøttet

Andet

