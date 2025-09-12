Placér nemt og bekvemt din indendørs Flux eller Flux ultra-bright LED strip lige der, hvor du vil have den. Denne 5 meter lange forlænger med et meget diskret og minimalistisk design sikrer, at du ikke behøver at bekymre dig om afstanden mellem LED strippen og strømforsyningen. Forlængeren gør det også nemt at gemme strømforsyningen.