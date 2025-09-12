Enkel installation – selv for førstegangsbrugere. Forbind to stykker Flux eller Flux ultra-bright LED strips, når du har skåret dem over. Stikket er designet til at forbinde to stykker LED strips i en lige linje ved installation i et større rum uden at gå på kompromis med lysets ensartethed eller kvalitet. Det er den perfekte løsning, hvis du gerne vil bruge lange LED strips til at omkranse et helt rum, til alkovebelysning eller til trinvise loftsinstallationer.