17.02.2026

Bist Du schon einmal nachts durch einen professionell gestalteten Garten oder ein luxuriöses Resort gegangen und hast bemerkt, wie das Licht den Boden zu umschmeicheln scheint und Deine Schritte leitet, ohne Dich dabei jemals zu blenden? Diese eleganten, kurzen, senkrechten Leuchten nennt man Pollerleuchten.

Pollerleuchten sind bodenmontierte Leuchten, die für eine Beleuchtung in Bodennähe konzipiert sind. Im Gegensatz zu hoch aufragenden Straßenleuchten, die harte Schatten werfen können, richten Pollerleuchten das Licht gezielt auf den Boden. Sie dienen sowohl als funktionale Orientierungshilfe als auch als ästhetische Akzente und schlagen eine Brücke zwischen Sicherheit und Stil im modernen Landschaftsdesign.