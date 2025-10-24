Hue Dimmschalter (neuestes Modell)
Steuere und dimme das Licht im Raum, wechsle zwischen Lichtszenen oder nutze das für die Tageszeit beste Licht. Der Philips Hue Dimmschalter kann an Wänden oder magnetischen Oberflächen angebracht werden und Du kannst ihn überall in Deinem Zuhause als Fernbedienung verwenden.
Produkt-Highlights
- Kabellose Installation
- Batteriebetrieben
- Einfacher Zugang zu Lichtszenen
- Verwendbar als Fernbedienung
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Synthetik