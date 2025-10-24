Support
White Cher pendant light with a smooth matte finish, circular shape, and black suspension cord, illuminated from below.

Cher Pendelleuchte

Integriere die Philips Hue White Ambiance Cher Pendelleuchte in Dein Philips Hue Lichtsystem und genieße natürliches weißes Licht, das Dir beim Aufwachen, Energie tanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen hilft. Erfreuen Dich an dem einzigartigen Design dieser Pendelleuchte, die in jedes Zuhause passt.

Produkt-Highlights

  • White Ambiance
  • Inklusive Dimmschalter
  • Integrierte LED
  • White
  • Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
